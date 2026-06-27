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Икрам Алискеров — Бруно Феррейра, UFC Baku, результаты поединка на 27 июня 2026 года

Икрам Алискеров победил Бруно Феррейру единогласным решением судей на UFC в Баку
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Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Икрам Алискеров победил Бруно Феррейру из Бразилии на турнире UFC Fight Night 280 в Баку. Поединок завершился победой россиянина единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27.

UFC 2026. UFC Fight Night 280, Баку, Азербайджан
Икрам Алискеров (W) — Бруно Феррейра
27 июня 2026, суббота. 19:25 МСК
Икрам Алискеров
Окончено
UD
Брунно Феррейра

Для Алискерова эта победа стала третьей подряд. Всего на счету россиянина пять побед при одном поражении в UFC. Феррейра потерпел второе поражение кряду.

Бойцовский вечер продолжается. Посмотреть трансляцию турнира можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира доступна на платформе UFC Fight Pass. На стриминговом сервисе Okko также есть возможность посмотреть эфир.

«Чемпионат» освещает события, связанные с мероприятием.

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