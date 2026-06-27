Алискеров — о поединке с Феррейрой: было бы глупо с моей стороны биться с ним в стойке

Российский боец Икрам Алискеров, победивший Бруно Феррейру единогласным решением судей на UFC Fight Night 280 в Баку, прокомментировал свой бой.

«Соперник до конца был опасен — он кидал тяжёлые удары, поэтому старался удерживать его в партере. Было бы глупо с моей стороны биться с ним в стойке. Могу конкурировать с кем угодно. Дайте мне ещё один шанс, дайте мне кого-то из топов», — сказал Икрам Алискеров после боя.

Для Алискерова эта победа стала третьей подряд. Всего на счету россиянина пять побед при одном поражении в UFC. Феррейра потерпел второе поражение подряд.

Бойцовский вечер продолжается. «Чемпионат» освещает события, связанные с мероприятием.