Шара Буллет победил Мишеля Перейру единогласным решением судей на UFC в Баку

Российский боец Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, победил бразильца Мишеля Перейру на турнире UFC Fight Night 280 в Баку. Поединок завершился победой россиянина единогласным решением судей — 29-28, 29-28, 29-28.

Для Магомедова эта победа стала второй подряд. Всего на счету россиянина шесть побед при одном поражении в UFC. Перейра, в свою очередь, одержал лишь одну победу в последних пяти боях.

Бойцовский вечер продолжается. Посмотреть трансляцию турнира можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира доступна на платформе UFC Fight Pass. В стриминговом сервисе Okko также есть возможность посмотреть эфир.

«Чемпионат» освещает события, связанные с мероприятием.