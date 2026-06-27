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Магомедов — о победе над Перейрой: честно сказать, всю эту работу от него ждал

Магомедов — о победе над Перейрой: честно сказать, всю эту работу от него ждал
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Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, победивший Мишеля Перейру единогласным решением судей на UFC Fight Night 280 в Баку, прокомментировал свой бой.

UFC 2026. UFC Fight Night 280, Баку, Азербайджан
Шарабутдин Магомедов (W) — Мишель Перейра
27 июня 2026, суббота. 20:55 МСК
Шарабутдин Магомедов
Окончено
UD
Мишель Перейра

«Честно сказать, всю эту работу от него ждал. И правую руку, и хотел поймать на этом, но угораздило как-то пропустить. Не отчаивался. Мне нравилось работать снизу, думал, что зацеплю его подбородок. Слишком прицеливался — и это не дало мне закончить бой досрочно. Если бы больше работал на очки, может, поймал бы его быстрее. Соперник мощный, крепкий, идём дальше.

Спасибо всем, кто пришёл на арену, кто смотрит за телеэкранами и болеет сердцем за нас. Дальше — больше, это только ступенька. Мы ждём интересных новостей от UFC. Спасибо, Азербайджан, я ещё вернусь на эту землю, вы увидите, я заберу этот пояс», — сказал Шара Буллет сразу после поединка.

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