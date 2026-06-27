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Рафаэль Физиев — Мануэль Торрес, UFC Baku, результаты поединка от 27 июня 2026 года

Рафаэль Физиев нокаутировал Мануэля Торреса во втором раунде на UFC в Баку
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Азербайджанский боец Рафаэль Физиев нокаутировал Мануэля Торреса на турнире UFC Fight Night 280 в Баку. Поединок завершился во втором раунде.

UFC 2026. UFC Fight Night 280, Баку, Азербайджан
Рафаэль Физиев (W) — Мануэль Торрес
27 июня 2026, суббота. 21:50 МСК
Рафаэль Физиев
Окончено
KO
Мануэль Торрес

Физиев начал атаку с вертушки, после чего Торрес оказался на настиле. Азербайджанский боец перешёл к добиванию и поставил точку в поединке. Для Рафаэля эта победа стала восьмой в UFC. Азербайджанец закрыл поражение от Маурисио Руффи. Торрес потерпел первое поражение после серии из двух побед.

Физиеву 33 года. Представитель Азербайджана дебютировал в UFC в 2019 году. Теперь у Атамана в профессиональном рекорде в ММА 14 побед и пять поражений.

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