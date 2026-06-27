Рафаэль Физиев нокаутировал Мануэля Торреса во втором раунде на UFC в Баку

Азербайджанский боец Рафаэль Физиев нокаутировал Мануэля Торреса на турнире UFC Fight Night 280 в Баку. Поединок завершился во втором раунде.

Физиев начал атаку с вертушки, после чего Торрес оказался на настиле. Азербайджанский боец перешёл к добиванию и поставил точку в поединке. Для Рафаэля эта победа стала восьмой в UFC. Азербайджанец закрыл поражение от Маурисио Руффи. Торрес потерпел первое поражение после серии из двух побед.

Физиеву 33 года. Представитель Азербайджана дебютировал в UFC в 2019 году. Теперь у Атамана в профессиональном рекорде в ММА 14 побед и пять поражений.

Видео. Какие бонусы платят в UFС: