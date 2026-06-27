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Шарабутдин Магомедов — Мишель Перейра, судебные записки боя от 27 июня 2026 года

Опубликованы судейские записки победного боя Шары Буллета на UFC в Баку
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Стали доступны официальные судейские записки соглавного поединка турнира UFC Fight Night в Баку, Азербайджан, в котором российский боец Шара Буллет (Шарабутдин Магомедов) встречался с бразильцем Мишелем Перейрой.

UFC 2026. UFC Fight Night 280, Баку, Азербайджан
Шарабутдин Магомедов (W) — Мишель Перейра
27 июня 2026, суббота. 20:55 МСК
Шарабутдин Магомедов
Окончено
UD
Мишель Перейра

Все трое судей — Бен Картлидж, Андерс Олссон и Вито Паолилло — единогласно отдали победу Магомедову со счётом 29:28. Каждый из них присудил Перейре первый раунд (10:9), тогда как второй и третий раунды были записаны в актив Шары Буллета (10:9).

Судейские записки поединка Магомедов — Перейра

Судейские записки поединка Магомедов — Перейра

Фото: UFC

Таким образом, Магомедов одержал победу единогласным решением судей — 29:28, 29:28, 29:28.

Бойцовский вечер продолжается. Посмотреть его можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Прямая трансляция также доступна на платформе UFC Fight Pass и стриминговом сервисе Okko.

«Чемпионат» освещает события, связанные с мероприятием.

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