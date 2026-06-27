Дмитрий Кудряшов победил в дебюте на голых кулаках на турнире IBA

Бывший обладатель пояса WBC Silver в первом тяжёлом весе россиянин Дмитрий Кудряшов, известный под бойцовским прозвищем Русская кувалда, победил нокаутом в третьем раунде 32-летнего иранца Хасана Юсефи на турнире IBA Bare Knuckle 5 в Москве. Для 40-летнего Кудряшова этот поединок стал дебютным в кулачных боях.

Первая половина боя проходила с преимуществом Юсефи — он был точнее и эффективнее, что подтверждала статистика между раундами. Однако в третьем раунде Русская кувалда нанёс тяжёлый удар в голову иранца и отправил его в нокдаун. После того как бой продолжился, Кудряшов точной двойкой вновь отправил Юсефи на настил.

В активе россиянина в профессиональном боксе 26 побед (25 нокаутом) и шесть поражений. До этого в своём последнем поединке по правилам бокса Дмитрий Кудряшов победил единогласным решением судей американца Райделла Букера.