Все результаты турнира UFC Fight Night 280 в Баку, на котором Шара Буллет победил Перейру
В Баку, Азербайджан, завершился бойцовский турнир UFC Fight Night 280. В главном бою вечера азербайджанский боец Рафаэль Физиев нокаутировал Мануэля Торреса во втором раунде.
В соглавном событии российский боец Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) победил бразильца Мишеля Перейру единогласным решением судей.
Результаты турнира UFC Fight Night 280:
- Тахир Абдуллаев победил Джефферсона Насименто техническим нокаутом (раунд 3, 4:28);
- Жан Мацумото победил Бекзата Алмахана единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);
- Даниил Донченко победил Теодора Берггрена техническим нокаутом (раунд 2, 1:35);
- Каан Офли победил Хавьера Рейеса удушающим приёмом (arm-triangle choke) — (раунд 1, 4:16);
- Нурсултон Рузибоев победил Андрея Пуляева удушающим приёмом (rear-naked choke) — (раунд 1, 3:58);
- Абдул-Рахман Яхьяев победил Джулиуса Уокера нокаутом (раунд 1, 0:08);
- Фарман Гасанов победил Эрика Нолана единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
- Абусупьян Магомедов победил Михала Олексейчука удушающим приёмом (guillotine choke) — (раунд 1, 3:25);
- Икрам Алискеров победил Бруно Феррейру единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
- Асу Алмабаев победил Чарльза Джонсона болевым приёмом на ногу (Suloev stretch) — (раунд 3, 3:33);
- Матеус Камило победил Назима Садыхова техническим нокаутом (раунд 1, 1:31);
- Шарабутдин Магомедов победил Мишеля Перейру единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);
- Рафаэль Физиев победил Мануэля Торреса нокаутом (раунд 2, 0:15).
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