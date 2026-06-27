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Все результаты турнира UFC Fight Night 280 в Баку

Все результаты турнира UFC Fight Night 280 в Баку, на котором Шара Буллет победил Перейру
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В Баку, Азербайджан, завершился бойцовский турнир UFC Fight Night 280. В главном бою вечера азербайджанский боец Рафаэль Физиев нокаутировал Мануэля Торреса во втором раунде.

UFC 2026. UFC Fight Night 280, Баку, Азербайджан
Рафаэль Физиев (W) — Мануэль Торрес
27 июня 2026, суббота. 21:50 МСК
Рафаэль Физиев
Окончено
KO
Мануэль Торрес

В соглавном событии российский боец Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) победил бразильца Мишеля Перейру единогласным решением судей.

UFC 2026. UFC Fight Night 280, Баку, Азербайджан
Шарабутдин Магомедов (W) — Мишель Перейра
27 июня 2026, суббота. 20:55 МСК
Шарабутдин Магомедов
Окончено
UD
Мишель Перейра

Результаты турнира UFC Fight Night 280:

  • Тахир Абдуллаев победил Джефферсона Насименто техническим нокаутом (раунд 3, 4:28);
  • Жан Мацумото победил Бекзата Алмахана единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);
  • Даниил Донченко победил Теодора Берггрена техническим нокаутом (раунд 2, 1:35);
  • Каан Офли победил Хавьера Рейеса удушающим приёмом (arm-triangle choke) — (раунд 1, 4:16);
  • Нурсултон Рузибоев победил Андрея Пуляева удушающим приёмом (rear-naked choke) — (раунд 1, 3:58);
  • Абдул-Рахман Яхьяев победил Джулиуса Уокера нокаутом (раунд 1, 0:08);
  • Фарман Гасанов победил Эрика Нолана единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
  • Абусупьян Магомедов победил Михала Олексейчука удушающим приёмом (guillotine choke) — (раунд 1, 3:25);
  • Икрам Алискеров победил Бруно Феррейру единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
  • Асу Алмабаев победил Чарльза Джонсона болевым приёмом на ногу (Suloev stretch) — (раунд 3, 3:33);
  • Матеус Камило победил Назима Садыхова техническим нокаутом (раунд 1, 1:31);
  • Шарабутдин Магомедов победил Мишеля Перейру единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);
  • Рафаэль Физиев победил Мануэля Торреса нокаутом (раунд 2, 0:15).
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Шара Буллет справился с Перейрой. Пережил нокдаун, но победил!
Шара Буллет справился с Перейрой. Пережил нокдаун, но победил!
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