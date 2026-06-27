Физиев — о победе над Торресом: что дальше? Пояс BMF!

Азербайджанский боец Рафаэль Физиев, нокаутировавший Мануэля Торреса на UFC Fight Night 280 в Баку, прокомментировал свою победу.

«Я так счастлив. После этой небольшой чёрной полосы в моей карьере. Это было непросто. Его последний джеб в первом раунде что-то изменил. Что-то случилось с моим глазом: всё стало двоиться.

Что дальше? Пояс BMF!» — сказал Физиев сразу после поединка.

Для Физиева эта победа стала восьмой в UFC. Азербайджанец закрыл поражение от Маурисио Руффи. Торрес, в свою очередь, потерпел первое поражение после серии из двух побед.

В соглавном событии российский боец Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) победил бразильца Мишеля Перейру единогласным решением судей.