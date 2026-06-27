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Физиев — о победе над Торресом: что дальше? Пояс BMF!

Физиев — о победе над Торресом: что дальше? Пояс BMF!
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Азербайджанский боец Рафаэль Физиев, нокаутировавший Мануэля Торреса на UFC Fight Night 280 в Баку, прокомментировал свою победу.

UFC 2026. UFC Fight Night 280, Баку, Азербайджан
Рафаэль Физиев (W) — Мануэль Торрес
27 июня 2026, суббота. 21:50 МСК
Рафаэль Физиев
Окончено
KO
Мануэль Торрес

«Я так счастлив. После этой небольшой чёрной полосы в моей карьере. Это было непросто. Его последний джеб в первом раунде что-то изменил. Что-то случилось с моим глазом: всё стало двоиться.

Что дальше? Пояс BMF!» — сказал Физиев сразу после поединка.

Для Физиева эта победа стала восьмой в UFC. Азербайджанец закрыл поражение от Маурисио Руффи. Торрес, в свою очередь, потерпел первое поражение после серии из двух побед.

В соглавном событии российский боец Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) победил бразильца Мишеля Перейру единогласным решением судей.

Читать далее:
Шара Буллет справился с Перейрой. Пережил нокдаун, но победил!
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