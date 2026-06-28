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IBA Bare Knuckle 5, результаты турнира от 27 июня 2026 года

Результаты турнира IBA Bare Knuckle 5, на котором Кудряшов нокаутировал Юсефи
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В Москве на «ЦСКА Арене» завершился турнир по кулачным боям IBA Bare Knuckle 5. В главном бою вечера чемпион мира по боксу по версии WBL Самат Абдырахманов победил Ислама Кадиева единогласным решением судей.

В соглавном поединке бывший обладатель пояса WBC Silver в первом тяжёлом весе россиянин Дмитрий Кудряшов победил иранца Хасана Юсефи техническим нокаутом в третьем раунде в своём дебюте на голых кулаках.

Результаты турнира IBA Bare Knuckle 5:

  • Александр Некраш победил Риккардо Алегретти — угол соперника отказался от продолжения боя;
  • Олег Жарков победил Кейвана Сафари единогласным решением судей;
  • Бекзат Сабыр победил Матвея Кокорева единогласным решением судей;
  • Яков Букин победил Сулеймана Махмадова техническим нокаутом (раунд 1);
  • Суламбек Шахгириев победил Яселя Рейса техническим нокаутом (раунд 2);
  • Фарид Ядуллаев победил Сережу Арутюняна единогласным решением судей;
  • Александр Перевяз победил Сулима Бисултанова единогласным решением судей;
  • Максим Буторин победил Жоилтона Люттербаха единогласным решением судей;
  • Дмитрий Кудряшов победил Хасана Юсефи техническим нокаутом (раунд 3);
  • Самат Абдырахманов победил Ислама Кадиева единогласным решением судей;
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