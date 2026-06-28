Результаты турнира IBA Bare Knuckle 5, на котором Кудряшов нокаутировал Юсефи
В Москве на «ЦСКА Арене» завершился турнир по кулачным боям IBA Bare Knuckle 5. В главном бою вечера чемпион мира по боксу по версии WBL Самат Абдырахманов победил Ислама Кадиева единогласным решением судей.
В соглавном поединке бывший обладатель пояса WBC Silver в первом тяжёлом весе россиянин Дмитрий Кудряшов победил иранца Хасана Юсефи техническим нокаутом в третьем раунде в своём дебюте на голых кулаках.
Результаты турнира IBA Bare Knuckle 5:
- Александр Некраш победил Риккардо Алегретти — угол соперника отказался от продолжения боя;
- Олег Жарков победил Кейвана Сафари единогласным решением судей;
- Бекзат Сабыр победил Матвея Кокорева единогласным решением судей;
- Яков Букин победил Сулеймана Махмадова техническим нокаутом (раунд 1);
- Суламбек Шахгириев победил Яселя Рейса техническим нокаутом (раунд 2);
- Фарид Ядуллаев победил Сережу Арутюняна единогласным решением судей;
- Александр Перевяз победил Сулима Бисултанова единогласным решением судей;
- Максим Буторин победил Жоилтона Люттербаха единогласным решением судей;
- Дмитрий Кудряшов победил Хасана Юсефи техническим нокаутом (раунд 3);
- Самат Абдырахманов победил Ислама Кадиева единогласным решением судей;
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