Результаты турнира IBA Bare Knuckle 5, на котором Кудряшов нокаутировал Юсефи

В Москве на «ЦСКА Арене» завершился турнир по кулачным боям IBA Bare Knuckle 5. В главном бою вечера чемпион мира по боксу по версии WBL Самат Абдырахманов победил Ислама Кадиева единогласным решением судей.

В соглавном поединке бывший обладатель пояса WBC Silver в первом тяжёлом весе россиянин Дмитрий Кудряшов победил иранца Хасана Юсефи техническим нокаутом в третьем раунде в своём дебюте на голых кулаках.

Результаты турнира IBA Bare Knuckle 5: