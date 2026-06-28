«Россия – мощь». Шара Буллет – после победы на турнире UFC в Баку

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов эмоционально отреагировал на победу над представителем Бразилии Мишелем Перейрой на турнире UFC Fight Night 280 в Баку.

«Россия – мощь, Кавказ – сила, Русские – вперёд, «Анжи» — чемпион», — сказал Магомедов после боя, слова которого приводит официальный аккаунт UFC в телеграм-канале.

Для Магомедова эта победа стала второй подряд. Всего на счету россиянина шесть побед при одном поражении в UFC. Перейра, в свою очередь, одержал лишь одну победу в последних пяти боях.

В главном бою вечера азербайджанский боец Рафаэль Физиев нокаутировал Мануэля Торреса во втором раунде.