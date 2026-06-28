Статистика боя Икрама Алискерова и Бруно Феррейры

Появилась статистика боя между российским бойцом среднего веса (до 84 кг) UFC Икрамом Алискеровым и бразильцем Бруно Феррейру на турнире UFC Fight Night 280 в Баку.

Поединок завершился победой россиянина единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27.

Алискеров нанёс 47 ударов из 98 (точность 47%), Феррейру — 19 ударов из 55 (точность 34%).

По ударам в голову у россиянина также большое преимущество — 32 точных удара из 80, а у бразильца — 13 из 48.

В корпус Алискеров нанёс 9 точных удара из 12, Феррейру — 3 из 4.

Для Алискерова эта победа стала третьей подряд. Всего на счету россиянина пять побед при одном поражении в UFC. Феррейра потерпел второе поражение кряду.