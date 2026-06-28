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Статистика боя Шары Буллета и Мишеля Перейры

Статистика боя Шары Буллета и Мишеля Перейры
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Появилась статистика боя между российским бойцом Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет, и бразильцем Мишелем Перейру на турнире UFC Fight Night 280 в Баку.

UFC 2026. UFC Fight Night 280, Баку, Азербайджан
Шарабутдин Магомедов (W) — Мишель Перейра
27 июня 2026, суббота. 20:55 МСК
Шарабутдин Магомедов
Окончено
UD
Мишель Перейра

Поединок завершился победой россиянина единогласным решением судей — 29-28, 29-28, 29-28.

Магомедов нанёс 52 удара из 85 (точность 61%), Перейру — 35 ударов из 82 (точность 42%).

По ударам в голову у россиянина следующая статистика — 16 точных удара из 39, а у бразильца — 21 из 55.

В корпус Шара нанёс 18 точных удара из 24, Перейру — 9 из 16.

Для Магомедова эта победа стала второй подряд. Всего на счету россиянина шесть побед при одном поражении в UFC. Перейра, в свою очередь, одержал лишь одну победу в последних пяти боях.

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