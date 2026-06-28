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Хасан Магомедшарипов победил Джошуа Уимса удушающим приёмом на турнире PFL

Хасан Магомедшарипов победил Джошуа Уимса удушающим приёмом на турнире PFL
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В ночь с 27 на 28 июня в Сан-Диего, США, состоялся большой турнир лиги PFL. В полулегком весе состоялся бой между российским бойцом Хасаном Магомедшариповым и американцем Джошуа Уимсом.

PFL 2026. PFL San Diego, Сан-Диего, США
Хасан Магомедшарипов (W) — Джошуа Уимс
28 июня 2026, воскресенье. 03:40 МСК
Хасан Магомедшарипов
Окончено
SUB
Джошуа Уимс

Бой в полулегком весе был остановлен в первом раунде — 32-летний американец отказался продолжать поединок после удушающего приема.

Хасан Магомедшарипов выиграл свой 11-й поединок в профессиональных ММА, при этом российский боец не потерпел ни одного поражения.

Джошуа Уимс потерпел четвертое поражение при 11 победах.

Хасан Магомедшарипов вернулся в клетку после двухлетнего простоя. Он является младшим братом бойца Забита Магомедшарипова.

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