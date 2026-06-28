Александр Шаблий победил Альфи Дэвиса в дебютном бою PFL

Российский боец Александр Шаблий успешно дебютировал в PFL, одержав победу на турнире в Сан-Диего (США).

В поединке лёгкого веса 32-летний россиянин встречался с британцем Альфи Дэвисом. Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Шаблию. Дэвису на момент написания новости 34 года.

Таким образом, Александр Шаблий начал выступления в новом промоушене с уверенной победы, улучшив свой профессиональный рекорд в смешанных единоборствах. В его активе теперь 25 побед и четыре поражения. У Дэвиса — 17 побед, семь поражений и одна ничья.

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