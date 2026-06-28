Александр Шаблий победил Альфи Дэвиса в дебютном бою PFL
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Российский боец Александр Шаблий успешно дебютировал в PFL, одержав победу на турнире в Сан-Диего (США).
PFL 2026. PFL San Diego, Сан-Диего, США
Альфи Дэвис — Александр Шаблий (W)
28 июня 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Александр Шаблий
Окончено
UD
Альфи Дэвис
В поединке лёгкого веса 32-летний россиянин встречался с британцем Альфи Дэвисом. Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Шаблию. Дэвису на момент написания новости 34 года.
Таким образом, Александр Шаблий начал выступления в новом промоушене с уверенной победы, улучшив свой профессиональный рекорд в смешанных единоборствах. В его активе теперь 25 побед и четыре поражения. У Дэвиса — 17 побед, семь поражений и одна ничья.
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