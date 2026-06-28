Бонусы турнира UFC Fight Night 280, на котором Физиев нокаутировал Торреса

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала информацию, кто получил бонусы за турнир UFC Fight Night 280, который прошёл 27 июня в столице Азербайджана Баку.

UFC Fight Night 280. Бонусы турнира:

Лучшее выступление вечера – Рафаэль Физиев, Асу Алмабаев, Абдул-Рахман Яхьяев и Даниил Донченко (бонусы — $ 100 тыс.).

Бойцы, которые победили досрочно и не получили основной бонус, а также не провалили взвешивание, получат по $ 25 тыс.: Тахир Абдуллаев, Каан Офли, Нурсултон Рузибоев, Абусупьян Магомедов, Матеус Камило.

В главном бою вечера азербайджанский атлет Физиев во втором раунде нокаутировал Мануэля Торреса.