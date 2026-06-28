Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC Fight Night 280 — бонусы турнира

Бонусы турнира UFC Fight Night 280, на котором Физиев нокаутировал Торреса
Комментарии

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала информацию, кто получил бонусы за турнир UFC Fight Night 280, который прошёл 27 июня в столице Азербайджана Баку.

UFC 2026. UFC Fight Night 280, Баку, Азербайджан
Рафаэль Физиев (W) — Мануэль Торрес
27 июня 2026, суббота. 21:50 МСК
Рафаэль Физиев
Окончено
KO
Мануэль Торрес

UFC Fight Night 280. Бонусы турнира:

Лучшее выступление вечера – Рафаэль Физиев, Асу Алмабаев, Абдул-Рахман Яхьяев и Даниил Донченко (бонусы — $ 100 тыс.).

Бойцы, которые победили досрочно и не получили основной бонус, а также не провалили взвешивание, получат по $ 25 тыс.: Тахир Абдуллаев, Каан Офли, Нурсултон Рузибоев, Абусупьян Магомедов, Матеус Камило.

В главном бою вечера азербайджанский атлет Физиев во втором раунде нокаутировал Мануэля Торреса.

Материалы по теме
Шара Буллет справился с Перейрой. Пережил нокдаун, но победил!
Шара Буллет справился с Перейрой. Пережил нокдаун, но победил!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android