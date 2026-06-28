Илию Топурию выписали из больницы после поединка с Джастином Гейджом

В социальных сетях появился видеоролик из больницы, в которой прошла выписка 29-летнего испано-грузинского бойца и бывшего чемпиона в лёгком весе промоушена UFC Илии Топурии.

Топурия попал в больницу после турнира UFC White House — Freedom 250, где на лужайке Белого дома в статусе непобеждённого чемпиона в лёгком весе сразился с американцем Джастином Гейджи, который обладал временным титулом. Топурия отказался выходить на последнюю пятиминутку из-за полученного урона в первых четырёх раундах. Таким образом, испано-грузинский атлет потерпел поражение техническим нокаутом. Топурии диагностировали переломы обеих орбитальных костей без смещения.