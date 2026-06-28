Результаты шоу WWE Night of Champions. Новый чемпион, известны Король и Королева ринга

В субботу, 27 июня, на стадионе «Кингдом Арена» в Рияде, Саудовская Аравия, состоялось очередное крупное шоу промоушена World Wrestilng Entertainment (WWE) Night of Champions. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего мероприятия.
WWE Night of Champions. Результаты шоу:
1. Оби Фема победил Джея Усо и стал новым Королём ринга. На ближайшем Raw он выберет главный титул, с обладателем которого сразится на SummerSlam.
Фото: wwe.com
2. Ийо Скай победила Лив Морган (мировая чемпионка Raw) и стала новой Королевой ринга. На SummerSlam Скай сразится с Морган за её чемпионство.
Фото: wwe.com
3. Сет Роллинс победил Брона Брейккера в матче в стальной клетке.
Фото: wwe.com
4. Трик Уильямс (чемпион США) победил Рикки Сэйнтса и защитил титул.
Фото: wwe.com
5. Тиффани Стрэттон (чемпионка США) победила Джейд Каргилл и защитила титул после череды вмешательств.
Фото: wwe.com
6. Сэми Зейн победил Коди Роудса и Гюнтера, став новым неоспоримым чемпионом.
Фото: wwe.com