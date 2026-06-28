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WWE Night of Champions 2026 — результаты шоу

Результаты шоу WWE Night of Champions. Новый чемпион, известны Король и Королева ринга
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В субботу, 27 июня, на стадионе «Кингдом Арена» в Рияде, Саудовская Аравия, состоялось очередное крупное шоу промоушена World Wrestilng Entertainment (WWE) Night of Champions. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего мероприятия.

WWE Night of Champions. Результаты шоу:

1. Оби Фема победил Джея Усо и стал новым Королём ринга. На ближайшем Raw он выберет главный титул, с обладателем которого сразится на SummerSlam.

Фото: wwe.com

2. Ийо Скай победила Лив Морган (мировая чемпионка Raw) и стала новой Королевой ринга. На SummerSlam Скай сразится с Морган за её чемпионство.

Фото: wwe.com

3. Сет Роллинс победил Брона Брейккера в матче в стальной клетке.

Фото: wwe.com

4. Трик Уильямс (чемпион США) победил Рикки Сэйнтса и защитил титул.

Фото: wwe.com

5. Тиффани Стрэттон (чемпионка США) победила Джейд Каргилл и защитила титул после череды вмешательств.

Фото: wwe.com

6. Сэми Зейн победил Коди Роудса и Гюнтера, став новым неоспоримым чемпионом.

Фото: wwe.com

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