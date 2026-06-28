Агит Кабайел — новый чемпион WBC в супертяжёлом весе после сдачи титулов Усиком

33-летний немецкий непобеждённый немецкий боксёр Агит Кабайел (27-0, 19 KO), выступающий в тяжёлой весовой категории, стал новым чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе после того, как Александр Усик отказался от своих титулов.

До решения Усика Кабайел обладал временным чемпионством, но после того как главный пояс стал вакантным, немец автоматически стал обладателем титула.

1 июня глава Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман подтвердил, что следующим соперником чемпиона в супертяжёлом весе Александра Усика должен был стать немец.

Агит дебютировал как профессионал в 2011 году. В его активе победы над Дереком Чисорой, Арсланбеком Махмудовым, Фрэнком Санчесом и Чжан Чжилэем.