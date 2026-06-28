Стало известно, сколько Шаблий и Магомедшарипов получили за победы на турнире PFL

Атлетическая комиссия штата Калифорния, США, опубликовала данные по выплатам для бойцов промоушена Professional Fighters League (PFL), участвовавших в турнире в ночь на 28 июня в Сан-Диего.

33-летний российский боец Александр Шаблий, который единогласным судейским решением победил британца Альфи Дэвиса, получил за свой поединок $ 50 тыс., из которых $ 25 тыс. за выход на бой, а ещё $ 25 тыс. за победу.

25-летний россиянин Хасан Магомедшарипов, который в первом раунде провёл успешно удушающий приём и победил американца Джошуа Уимса, за свой бой заработал $ 40 тыс. — $ 20 тыс. за выход и ещё $ 20 тыс. за победу.