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«Должен был вырубить его». Макки отреагировал на первое поражение Исбулаева в карьере

«Должен был вырубить его». Макки отреагировал на первое поражение Исбулаева в карьере
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31-летний американский профессиональный боец ​​смешанных единоборств Эй Джей Макки прокомментировал свою победу над 29-летним представителем Казахстана Саламатом Исбулаевым на турнире PFL в Сан-Диего в ночь на 28 июня.

PFL 2026. PFL San Diego, Сан-Диего, США
Эй Джей Макки (W) — Саламат Исбулаев
28 июня 2026, воскресенье. 05:20 МСК
Эй Джей Макки
Окончено
UD
Саламат Исбулаев

«Ты вызываешь наёмника, когда тебе нужно сделать работу. Исбулаев — зверь. Я недооценил его. Но стиль наёмника… Я должен был вырубить его. Я хочу титул. В этом был смысл возвращения в дивизион 145 фунтов», — сказал Макки после поединка.

Бой между атлетами продлился все три раунда и завершился единогласной победой американца, для которого этот выигрыш стал третьим подряд в промоушене. Для Исбулаева это первое поражение в карьере.

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