«Должен был вырубить его». Макки отреагировал на первое поражение Исбулаева в карьере

31-летний американский профессиональный боец ​​смешанных единоборств Эй Джей Макки прокомментировал свою победу над 29-летним представителем Казахстана Саламатом Исбулаевым на турнире PFL в Сан-Диего в ночь на 28 июня.

«Ты вызываешь наёмника, когда тебе нужно сделать работу. Исбулаев — зверь. Я недооценил его. Но стиль наёмника… Я должен был вырубить его. Я хочу титул. В этом был смысл возвращения в дивизион 145 фунтов», — сказал Макки после поединка.

Бой между атлетами продлился все три раунда и завершился единогласной победой американца, для которого этот выигрыш стал третьим подряд в промоушене. Для Исбулаева это первое поражение в карьере.