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«Я здесь ради чемпионства». Шаблий — о следующей цели после победы над Дэвисом в PFL

«Я здесь ради чемпионства». Шаблий — о следующей цели после победы над Дэвисом в PFL
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33-летний российский боец ММА Александр Шаблий, выступающий в промоушене PFL, обозначил свою следующую цель после победы над 34-летним британцем Альфи Дэвисом на турнире в Сан-Диего, США, в ночь на 28 июня.

PFL 2026. PFL San Diego, Сан-Диего, США
Альфи Дэвис — Александр Шаблий (W)
28 июня 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Александр Шаблий
Окончено
UD
Альфи Дэвис

«Мы сделали это! Мои амбиции неизменны — я здесь ради чемпионства. До встречи на вершине», — сказал Шаблий после боя.

В сегодняшнем бою Александр единогласным судейским решением одержал победу после трёх раундов.

Чемпионом в лёгком весе PFL на данный момент является российский атлет Усман Нурмагомедов, с которым Александр встретился на ринге Bellator в сентябре 2024 года, где и уступил единогласным судейским решением.

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