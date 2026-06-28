«Я здесь ради чемпионства». Шаблий — о следующей цели после победы над Дэвисом в PFL

33-летний российский боец ММА Александр Шаблий, выступающий в промоушене PFL, обозначил свою следующую цель после победы над 34-летним британцем Альфи Дэвисом на турнире в Сан-Диего, США, в ночь на 28 июня.

«Мы сделали это! Мои амбиции неизменны — я здесь ради чемпионства. До встречи на вершине», — сказал Шаблий после боя.

В сегодняшнем бою Александр единогласным судейским решением одержал победу после трёх раундов.

Чемпионом в лёгком весе PFL на данный момент является российский атлет Усман Нурмагомедов, с которым Александр встретился на ринге Bellator в сентябре 2024 года, где и уступил единогласным судейским решением.