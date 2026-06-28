«Хёрб Дин — трус». Перейра и Аспиналл раскритиковали рефери боя Шары Буллета в Баку

33-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл и бывший обладатель чемпионского пояса UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра, выступающий в тяжёлом весе, раскритиковали рефери Хёрба Дина после его работы на поединке россиянина Шарабутдина «Шары Буллета» Магомедова с бразильцем Мишелем Перейрой.

Сначала Перейра опубликовал клип из поединка, на котором Дин игнорирует нарушения правил со стороны россиянина, подписав его: «Хёрб Дин — трус».

Фото: Из личного архива Алекса Перейры

Затем этот же клип опубликовал и Аспиналл, подписав его: «В ММА больше нет «правил». Это просто «пожелания».

Фото: Из личного архива Тома Аспиналла

Шара Буллет одержал победу единогласным судейским решением.