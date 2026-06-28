Мухаммад: Торрес вернётся. Люди не понимают, насколько хорошая ударка у Физиева

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад отреагировал на победу азербайджанского бойца Рафаэля Физиева в поединке с мексиканцем Мануэлем Торресом, который состоялся в субботу, 27 июня, в Баку на турнире UFC Fight Night 280.

«Вау, какой финиш. Торрес вернётся, он настоящий танк, люди просто не понимают, насколько хорошая ударка у Физиева», — написал Мухаммад в социальной сети Х.

Физиев одержал победу нокаутом во втором раунде. В своём предыдущем бою 31 января 2026 года он встречался с бразильцем Маурисио Руффи и потерпел поражение техническим нокаутом.

Всего на счету азербайджанца 14 побед и пять поражений.