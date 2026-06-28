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Мухаммад: Торрес вернётся. Люди не понимают, насколько хорошая ударка у Физиева

Мухаммад: Торрес вернётся. Люди не понимают, насколько хорошая ударка у Физиева
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад отреагировал на победу азербайджанского бойца Рафаэля Физиева в поединке с мексиканцем Мануэлем Торресом, который состоялся в субботу, 27 июня, в Баку на турнире UFC Fight Night 280.

UFC 2026. UFC Fight Night 280, Баку, Азербайджан
Рафаэль Физиев (W) — Мануэль Торрес
27 июня 2026, суббота. 21:50 МСК
Рафаэль Физиев
Окончено
KO
Мануэль Торрес

«Вау, какой финиш. Торрес вернётся, он настоящий танк, люди просто не понимают, насколько хорошая ударка у Физиева», — написал Мухаммад в социальной сети Х.

Физиев одержал победу нокаутом во втором раунде. В своём предыдущем бою 31 января 2026 года он встречался с бразильцем Маурисио Руффи и потерпел поражение техническим нокаутом.

Всего на счету азербайджанца 14 побед и пять поражений.

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