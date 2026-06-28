«С детства за Роналду». Боец Малыхин — о поддержке португальского нападающего на ЧМ-2026

38-летний именитый российский боец смешанных единоборств и бывший чемпион ONE FC в трёх весовых категориях Анатолий Малыхин рассказал, что поддерживает 41-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду на чемпионате мира 2026 года.

«Я всегда болею за Криштиану Роналду. С детства! Я болею больше не за Португалию, а просто хочу, чтобы Криштиану Роналду выиграл чемпионат мира. Да, [Лионель] Месси и [Килиан] Мбаппе — неплохие ребята, но Роналду — номер один», — приводит слова Малыхина «Матч ТВ».

Сборная Португалии со второго места в группе K вышла в плей-офф.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории трёх стран: Мексики, США и Канады.