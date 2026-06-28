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Хабиб Нурмагомедов назвал команды, которые могут удивить в плей-офф ЧМ-2026 по футболу

Хабиб Нурмагомедов назвал команды, которые могут удивить в плей-офф ЧМ-2026 по футболу
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37-летний прославленный российский боец, член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал страны, которые смогут удивить на стадии плей-офф на чемпионате мира 2026 года по футболу.

«Тут [в плей-офф], конечно, уже очень интересно. Любители футбола есть? Япония, Колумбия, Сенегал, Марокко. Эти команды могут сильно удивить», — написал Нурмагомедов в своём телеграм-канале.

В 1/16 финала Марокко встретится с Нидерландами, Япония с Бразилией, Колумбия с Ганой, а Сенегал с Бельгией.

В 2022 году чемпионом мира стала национальная команда Аргентины, которая обыграла Францию.

Календарь плей-офф ЧМ-2026 по футболу
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