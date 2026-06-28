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Видео: Ислам Махачев встретился с фанатом в инвалидном кресле на открытии падел-клуба

Видео: Ислам Махачев встретился с фанатом в инвалидном кресле на открытии падел-клуба
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34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе российский боец Ислам Махачев на открытии своего падел-клуба встретился с фанатом в инвалидном кресле.

Ислам пообщался с поклонником, который рассказал бойцу, что наблюдал за сражениями Махачева с австралийским атлетом Александром Волкановски.

Свой следующий бой Махачев проведёт против первого номера рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландца Иана Гарри. Их поединок состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии и станет главным событием вечера.

Последний раз Ислам выходил на ринг осенью 2025 года, где одолел Джека Делла Маддалену и стал чемпионом в полусреднем весе.

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