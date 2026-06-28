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Хирн: насколько я понимаю, следующим соперником Усика станет Деонтей Уайлдер

Хирн: насколько я понимаю, следующим соперником Усика станет Деонтей Уайлдер
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Промоутер Эдди Хирн высказался о том, кто может стать следующим соперником 39-летнего украинского боксёра, бывшего чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring и IBO в супертяжёлом весе Александра Усика.

«Насколько я понимаю, следующим соперником Усика станет Деонтей Уайлдер. Он хочет провести ещё одно большое сражение и в последний раз насладиться моментом», — приводит слова Хирна Boxing Scene.

В пятницу, 26 июня, Александр Усик объявил свои титулы вакантными.

В своём последнем бою украинец встретился на ринге в Египте с именитым кикбоксёром из Нидерландов Рико Верхувеном, где одержал победу нокаутом.

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