Хирн: насколько я понимаю, следующим соперником Усика станет Деонтей Уайлдер

Промоутер Эдди Хирн высказался о том, кто может стать следующим соперником 39-летнего украинского боксёра, бывшего чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring и IBO в супертяжёлом весе Александра Усика.

«Насколько я понимаю, следующим соперником Усика станет Деонтей Уайлдер. Он хочет провести ещё одно большое сражение и в последний раз насладиться моментом», — приводит слова Хирна Boxing Scene.

В пятницу, 26 июня, Александр Усик объявил свои титулы вакантными.

В своём последнем бою украинец встретился на ринге в Египте с именитым кикбоксёром из Нидерландов Рико Верхувеном, где одержал победу нокаутом.