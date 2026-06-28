Джон Джонс, Пётр Ян, Арман Царукян и Александр Волков посетили турнир в Москве

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс, российский чемпион в легчайшем весе UFC Пётр Ян, второй номер рейтинга в лёгком дивизионе Арман Царукян и второй номер тяжёлого веса Александр Волков в субботу, 27 июня, посетили турнир по кулачным боям в Москве IBA Bare Knuckle.

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Турнир, прошедший в субботу, получил статус международного и стал пятым для IBA Bareknuckle.

В главном бою вечера чемпион мира по боксу по версии WBL Самат Абдырахманов победил Ислама Кадиева единогласным решением судей.

В соглавном поединке бывший обладатель пояса WBC Silver в первом тяжёлом весе россиянин Дмитрий Кудряшов победил иранца Хасана Юсефи техническим нокаутом в третьем раунде в своём дебюте на голых кулаках.