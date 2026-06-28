Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джон Джонс, Пётр Ян, Арман Царукян и Александр Волков посетили турнир в Москве

Джон Джонс, Пётр Ян, Арман Царукян и Александр Волков посетили турнир в Москве
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс, российский чемпион в легчайшем весе UFC Пётр Ян, второй номер рейтинга в лёгком дивизионе Арман Царукян и второй номер тяжёлого веса Александр Волков в субботу, 27 июня, посетили турнир по кулачным боям в Москве IBA Bare Knuckle.

Фото: Скриншот из социальных сетей

Турнир, прошедший в субботу, получил статус международного и стал пятым для IBA Bareknuckle.

В главном бою вечера чемпион мира по боксу по версии WBL Самат Абдырахманов победил Ислама Кадиева единогласным решением судей.

В соглавном поединке бывший обладатель пояса WBC Silver в первом тяжёлом весе россиянин Дмитрий Кудряшов победил иранца Хасана Юсефи техническим нокаутом в третьем раунде в своём дебюте на голых кулаках.

Материалы по теме
Результаты турнира IBA Bare Knuckle 5, на котором Кудряшов нокаутировал Юсефи
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android