Хабиб Нурмагомедов намекнул, что Колумбия может пройти Аргентину на ЧМ-2026

37-летний прославленный российский боец, член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что ожидает увидеть в плей-офф чемпионата мира 2026 года по футболу матч между сборной Аргентины и национальной командой Колумбии.

«Также очень жду матч Аргентина — Колумбия. Если, конечно, они своих соперников пройдут. В квалификации колумбийцы у них выиграли дома и в гостях вничью сыграли. Просто мысли вслух», — написал Нурмагомедов в своём телеграм-канале.

На стадии 1/16 финала действующие чемпионы мира из Аргентины встретятся с Кабо-Верде. Колумбийцы, в свою очередь, сыграют с Ганой.