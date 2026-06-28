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Хирн объяснил, почему решение Усика сделать титулы вакантными пойдёт на пользу боксу

Хирн объяснил, почему решение Усика сделать титулы вакантными пойдёт на пользу боксу
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Промоутер Эдди Хирн прокомментировал решение Александра Усика сделать свои чемпионские титулы вакантными.

«Это отличная новость для претендентов и, честно говоря, отличная новость для дивизиона, потому что думаю, скоро мы увидим много интересного. Если посмотреть на WBA, у них дерутся Гассиев и Джаррелл Миллер за титул чемпиона мира. Если посмотреть на IBF, это Франк Санчес… Затем у нас есть Уордли и Дюбуа, которые, очевидно, дерутся за титул IBF. Затем у нас есть Итаума. Возможно, они организуют бой Хрговича за вакантный титул.

Возникнет ситуация, когда у вас может быть четыре чемпиона мира, что меня устраивает, если они будут драться друг с другом. Это не слишком громкие имена, так что можно увидеть несколько объединительных боёв и отличных поединков. Затем победитель Фьюри — Джошуа будет искать бой за пояс. Так что полагаю, это действительно захватывающе», — приводит слова Хирна SecondsОut.

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