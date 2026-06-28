Джон Джонс: Царукян — народный чемпион, вопрос только: когда он станет чемпионом UFC?

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Джон Джонс лестно высказался в адрес второго номера рейтинга UFC в лёгком весе, представляющего Армению и Россию, Армана Царукяна.

«Царукян — народный чемпион, вопрос только: когда он станет чемпионом UFC?» – сказал Джонс на турнире IBA Bare Knuckle.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.