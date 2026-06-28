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«Важно простить себя и двигаться дальше». Джон Джонс дал совет Дастину Порье

«Важно простить себя и двигаться дальше». Джон Джонс дал совет Дастину Порье
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Джон Джонс поддержал экс-обладателя временного титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) соотечественника Дастина Порье после того, как стало известно, что его арестовали в аэропорту Атланты за появление в нетрезвом состоянии в общественном месте.

«Надеюсь, что Дастин не опустит голову, возьмётся за ум и поймёт, что, в конце концов, новости есть новости. Сейчас о нём говорит весь мир. Он никому не причинил вреда, просто был пьян. Мы все бываем пьяны. Алкоголь заставляет делать глупости. Для него важно простить себя и двигаться дальше», — приводит слова Джонса аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

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