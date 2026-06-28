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Непобеждённый чеченский боец UFC ответил, готов ли подраться с Анкалаевым

Непобеждённый чеченский боец UFC ответил, готов ли подраться с Анкалаевым
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Непобеждённый боец UFC, выступающий в полутяжёлом весе, турок чеченского происхождения Абдул-Рахман Яхьяев поделился мнением насчёт своих дальнейших перспектив в организации, а также прокомментировал выступление в бою с американцем Джулиусом Уокером, в котором одержал победу нокаутом на восьмой секунде боя.

UFC 2026. UFC Fight Night 280, Баку, Азербайджан
Абдул-Рахман Яхьяев (W) — Джулиус Уокер
27 июня 2026, суббота. 18:10 МСК
Абдул-Рахман Яхьяев
Окончено
KO
Джулиус Уокер

«Когда я попал, а он упал, то начал добивать. Я мог бы просто уйти — и тогда бой был бы ещё короче. Думаю, он сразу же оказался в нокауте. Могу показать ещё много классных трюков, когда дойдёт до выступлений во вторых-третьих раундах. Хочу драться с Халилом Раунтри. Если думать насчёт возможных оппонентов, то именно это имя приходит в голову. За титул будут драться либо Раунтри, либо Прохазка, либо Анкалаев. Выбираю Раунтри. Если будет Прохазка — я тоже не против. Анкалаев? С ним не хочется», — сказал Яхьяев на пресс-конференции после турнира.

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