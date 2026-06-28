Непобеждённый чеченский боец UFC ответил, готов ли подраться с Анкалаевым

Непобеждённый боец UFC, выступающий в полутяжёлом весе, турок чеченского происхождения Абдул-Рахман Яхьяев поделился мнением насчёт своих дальнейших перспектив в организации, а также прокомментировал выступление в бою с американцем Джулиусом Уокером, в котором одержал победу нокаутом на восьмой секунде боя.

«Когда я попал, а он упал, то начал добивать. Я мог бы просто уйти — и тогда бой был бы ещё короче. Думаю, он сразу же оказался в нокауте. Могу показать ещё много классных трюков, когда дойдёт до выступлений во вторых-третьих раундах. Хочу драться с Халилом Раунтри. Если думать насчёт возможных оппонентов, то именно это имя приходит в голову. За титул будут драться либо Раунтри, либо Прохазка, либо Анкалаев. Выбираю Раунтри. Если будет Прохазка — я тоже не против. Анкалаев? С ним не хочется», — сказал Яхьяев на пресс-конференции после турнира.