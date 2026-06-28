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Боец UFC из Бразилии возмутился работой Херба Дина в своём бою с Шарой Буллетом

Боец UFC из Бразилии возмутился работой Херба Дина в своём бою с Шарой Буллетом
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Боец UFC, выступающий в среднем весе и представляющий Бразилию, Мишель Перейра выразил возмущение работой легендарного ММА-рефери американца Херба Дина в своём поединке с популярным российским бойцом UFC Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет.

«В ММА существуют правила. Они должны применяться ко всем с одинаковой строгостью. Соблюдение правил – это защита целостности спорта и обеспечение справедливости внутри октагона. Моего соперника неоднократно предупреждали, но так и не наказали. Когда правила игнорируются, результат оказывается под сомнением. Где последовательность в судействе, Херб Дин?» – написал Перейра на своей странице в социальной сети.

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