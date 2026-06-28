«У нас есть история». Физиев заявил о желании подраться с Оливейрой за титул BMF

11-й номер рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанец Рафаэль Физиев заявил о желании провести следующий бой против бывшего чемпиона UFC в категории до 70 кг, а ныне обладателя титула BMF бразильца Чарльза Оливейры.

«Я далёк от титульной гонки. Не люблю говорить о чудесах. Далёк от трилогии с Гейджи, но как мне кажется, у меня неплохое имя для боя за титул BMF. У нас с Чарльзом есть общая история. Поэтому, может быть. Почему нет?» – сказал Физиев во время пресс-конференции.

Рафаэлю Физиеву 33 года. Представитель Азербайджана дебютировал в UFC в 2019 году. У Атамана в профессиональном рекорде в ММА 14 побед и пять поражений.