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Бой Канело — Мбилли перенесён на конец октября — The Ring

Бой Канело — Мбилли перенесён на конец октября — The Ring
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Бой между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес (63-3-2, 39 КО/ТКО) и непобеждённым французом камерунского происхождения Кристианом Мбилли (29-0-1, 24 КО/ТКО) перенесён на конец октября. Об этом сообщает журнал The Ring.

Изначально поединок был запланирован на 12 сентября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. На кону противостояния будет стоять титул чемпиона мира WBC в весовой категории до 76,2 кг.

Альварес не выходил на ринг с сентября 2025 года, когда проиграл американцу Теренсу Кроуфорду единогласным решением судей. После поражения Альварес решил сделать операцию на локте.

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