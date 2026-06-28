В команде Усика объяснили решение Александра освободить титулы

Сергей Лапин, являющийся директором команды 39-летнего непобеждённого бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, объяснил решение своего подопечного освободить титулы WBA, WBC, IBF и IBO.

«Как спортивный директор Усика, могу сказать, что это решение было принято с учётом будущего супертяжёлого веса. Александр отказался от титулов санкционирующих организаций, чтобы дать Энтони Джошуа возможность побороться за них и объединить их. Что касается Александра, его целью всегда было завершить свою легендарную карьеру, проведя последние бои в Соединённых Штатах, где он хочет создать последнюю главу своего боксёрского наследия», — приводит слова Лапина портал ESPN.

Лапин добавил, что Усик сохранит свой титул по версии журнала The Ring, который в боксёрских кругах часто считается линейным чемпионским поясом для признанных объединенных чемпионов.