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В команде Усика объяснили решение Александра освободить титулы

В команде Усика объяснили решение Александра освободить титулы
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Сергей Лапин, являющийся директором команды 39-летнего непобеждённого бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, объяснил решение своего подопечного освободить титулы WBA, WBC, IBF и IBO.

«Как спортивный директор Усика, могу сказать, что это решение было принято с учётом будущего супертяжёлого веса. Александр отказался от титулов санкционирующих организаций, чтобы дать Энтони Джошуа возможность побороться за них и объединить их. Что касается Александра, его целью всегда было завершить свою легендарную карьеру, проведя последние бои в Соединённых Штатах, где он хочет создать последнюю главу своего боксёрского наследия», — приводит слова Лапина портал ESPN.

Лапин добавил, что Усик сохранит свой титул по версии журнала The Ring, который в боксёрских кругах часто считается линейным чемпионским поясом для признанных объединенных чемпионов.

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