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Алекса Перейру раскритиковали за неподобающее поведение на семинаре в Лондоне

Алекса Перейру раскритиковали за неподобающее поведение на семинаре в Лондоне
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Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра подвергся массовой критике в социальных сетях за якобы невыполнение своих обязанностей перед болельщиками во время недавнего семинара в Великобритании.

Накануне в социальных сетях распространилась информация о неподобающем поведении Перейры на мероприятии в Лондоне. Один из фанатов утверждал, что Перейра отказался фотографироваться с поклонниками или раздавать автографы, а также что Алекс завершил своё выступление раньше положенного.

Однако организатор семинара, компания Joyagear, выпустила заявление, в котором взяла на себя полную ответственность за инцидент, назвав его результатом «недопонимания» между Перейрой, компанией и участниками семинара.

«Как организатор мероприятия, компания Joyagear берёт на себя полную ответственность за организацию, логистику, коммуникацию и согласованные результаты этих мероприятий. Алекс Перейра доверил Joyagear организацию и проведение тура. К сожалению, из-за недопонимания и недостатков с нашей стороны согласованные результаты не были чётко доведены до сведения Алекса. В результате пришлось внести изменения в некоторые части мероприятий. Хотим внести полную ясность: Алекс Перейра не виноват», — сказано в пресс-релизе.

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