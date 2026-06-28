«Домашний чемпион. В зале геройствует». Шара Буллет отказался обращаться к Стрикленду

32-летний популярный российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, отказался обращаться к 35-летнему чемпиону UFC в категории до 84 кг американцу Шону Стрикленду.

«Послание Стрикленду? Ничего не хочу, он болтун. Время придёт — клетка всё покажет. Он что-то ляпать будет, а мне за ним в Америку ехать? Это домашний чемпион. Домашний питомец. В зале геройствует. В Азербайджан ему предложили приехать — его нет. Потому что боится. За пределы Америки не выезжает.

Меня зовёт, но ведь сам знает, что у меня не получается приехать. Домашний чемпион. Пригласи его в Абу-Даби, так он с пятью охранниками ходить будет. Да и всё равно не поедет. Там многие такие: «Я американец, не еду никуда. Буду здесь драться», — сказал Магомедов в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.