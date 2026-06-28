Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Домашний чемпион. В зале геройствует». Шара Буллет отказался обращаться к Стрикленду

«Домашний чемпион. В зале геройствует». Шара Буллет отказался обращаться к Стрикленду
Комментарии

32-летний популярный российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, отказался обращаться к 35-летнему чемпиону UFC в категории до 84 кг американцу Шону Стрикленду.

«Послание Стрикленду? Ничего не хочу, он болтун. Время придёт — клетка всё покажет. Он что-то ляпать будет, а мне за ним в Америку ехать? Это домашний чемпион. Домашний питомец. В зале геройствует. В Азербайджан ему предложили приехать — его нет. Потому что боится. За пределы Америки не выезжает.

Меня зовёт, но ведь сам знает, что у меня не получается приехать. Домашний чемпион. Пригласи его в Абу-Даби, так он с пятью охранниками ходить будет. Да и всё равно не поедет. Там многие такие: «Я американец, не еду никуда. Буду здесь драться», — сказал Магомедов в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

Материалы по теме
Шара Буллет побеждает с приключениями. Как вообще оценивать его перспективы?
Шара Буллет побеждает с приключениями. Как вообще оценивать его перспективы?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android