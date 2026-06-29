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Тренер Пратеса опроверг слухи о возможном бое Карлоса с Майклом Моралесом

Тренер Пратеса опроверг слухи о возможном бое Карлоса с Майклом Моралесом
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Тренер бразильского бойца Карлоса Пратеса Кристиан Ноуэйра заявил, что бой второго номера рейтинга UFC в полусреднем весе с эквадорцем Майклом Моралесом в ближайшее время невозможен. По словам специалиста, текущий уровень соперника не соответствует статусу его подопечного.

«Нет никакой возможности провести этот бой. Моралес не дрался ни с одним экс-чемпионом. Он ещё недостаточно сделал, чтобы получить такой бой с Карлосом», — приводит слова Ноуэйры MMA News Brazil в социальной сети Х.

Карлосу Пратесу 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств бразилец дебютировал в марте 2012 года. В рекорде Пратеса в ММА 24 победы, из которых 22 были одержаны досрочно, и семь поражений.

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