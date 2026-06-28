Хокит: Перейра сломленный человек. Алекс начал как алкоголик и закончит таким же

Непобеждённый четвёртый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит резко высказался в адрес экс-обладателя титула UFC в среднем и полутяжёлом весе бразильца Алекса Перейры.

«Алекс Перейра — сломленный человек… Представьте, насколько более сломленным он станет после того, как я его побью… Алекс начал как алкоголик и закончит как алкоголик», — написал Хокит на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в последнем бою Хокит подрался с бывшим претендентом на титул UFC в тяжёлом весе соотечественником Дерриком Льюисом на турнире UFC White House — Freedom 250. Поединок завершился победой Джоша техническим нокаутом во втором раунде.