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Хокит: Перейра сломленный человек. Алекс начал как алкоголик и закончит таким же

Хокит: Перейра сломленный человек. Алекс начал как алкоголик и закончит таким же
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Непобеждённый четвёртый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит резко высказался в адрес экс-обладателя титула UFC в среднем и полутяжёлом весе бразильца Алекса Перейры.

«Алекс Перейра — сломленный человек… Представьте, насколько более сломленным он станет после того, как я его побью… Алекс начал как алкоголик и закончит как алкоголик», — написал Хокит на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в последнем бою Хокит подрался с бывшим претендентом на титул UFC в тяжёлом весе соотечественником Дерриком Льюисом на турнире UFC White House — Freedom 250. Поединок завершился победой Джоша техническим нокаутом во втором раунде.

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