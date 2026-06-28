«Мы почти на одном уровне». Абусупьян Магомедов заявил о желании сразиться с Адесаньей

35-летний боец UFC, выступающий в среднем весе, немец дагестанского происхождения Абусупьян Магомедов рассказал о желании провести бой против бывшего обладателя чемпионского титула UFC в категории до 84 кг нигерийца Исраэля Адесаньи.

«Хочу подраться с Исраэлем Адесаньей. Мы почти на одном уровне. Надеюсь, получу этот бой после этого выступления», — приводит слова Магомедова портал Sportskeeda.

Напомним, в последнем бою, который состоялся на турнире UFC Fight Night 280 в Баку, Азербайджан, Абусупьян встретился с поляком Михалом Олексейчуком. Магомедов одержал победу удушающим приёмом в первом раунде.