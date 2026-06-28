Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Мы почти на одном уровне». Абусупьян Магомедов заявил о желании сразиться с Адесаньей

«Мы почти на одном уровне». Абусупьян Магомедов заявил о желании сразиться с Адесаньей
Комментарии

35-летний боец UFC, выступающий в среднем весе, немец дагестанского происхождения Абусупьян Магомедов рассказал о желании провести бой против бывшего обладателя чемпионского титула UFC в категории до 84 кг нигерийца Исраэля Адесаньи.

«Хочу подраться с Исраэлем Адесаньей. Мы почти на одном уровне. Надеюсь, получу этот бой после этого выступления», — приводит слова Магомедова портал Sportskeeda.

Напомним, в последнем бою, который состоялся на турнире UFC Fight Night 280 в Баку, Азербайджан, Абусупьян встретился с поляком Михалом Олексейчуком. Магомедов одержал победу удушающим приёмом в первом раунде.

Материалы по теме
UFC Баку: Пуляев проиграл. Но Шара, Яхьяев и Алискеров порадовали россиян!
UFC Баку: Пуляев проиграл. Но Шара, Яхьяев и Алискеров порадовали россиян!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android