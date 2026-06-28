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«Он более разносторонний боец». Сен-Пьер назвал фаворита поединка Махачев — Гарри

«Он более разносторонний боец». Сен-Пьер назвал фаворита поединка Махачев — Гарри
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Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер проанализировал бой между 34-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 77 кг россиянином Исламом Махачевым и первым номером рейтинга UFC в полусреднем весе ирландцем Ианом Гарри. Их поединок пройдёт 16 августа на турнире UFC 330.

«Думаю, это будет хороший бой. Иан Гарри, безусловно, сложный соперник, очень хороший ударник. Цель Ислама — перевести бой в партер, если ему это удастся, у него будет преимущество. Если Иан Гарри сможет вести бой в стойке, преимущество будет на его стороне. Так что нас ждёт интересное противостояние. Но у Ислама есть преимущество в плане навыков, поскольку он более разносторонний боец. Махачев умеет всё», — приводит слова Сен-Пьера портал Sportskeeda.

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