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Шлеменко назвал Шару Буллета фаворитом в возможном бою с Шоном Стриклендом

Шлеменко назвал Шару Буллета фаворитом в возможном бою с Шоном Стриклендом
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко высказался насчёт потенциального противостояния между 32-летним популярным бойцом UFC соотечественником Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет, и 35-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 84 кг американцем Шоном Стриклендом.

«Если сейчас поставить бой Стрикленд – Магомедов, я бы поставил на Шарабутдина. Я даже знаю, как он его может победить. Он может просто отпинать ему ноги и всё, не тратя при этом колоссальных усилий», – сказал Шлеменко в интервью журналисту Александру Лютикову на его YouTube-канале.

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