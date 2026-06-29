Шлеменко назвал Шару Буллета фаворитом в возможном бою с Шоном Стриклендом

Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко высказался насчёт потенциального противостояния между 32-летним популярным бойцом UFC соотечественником Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет, и 35-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 84 кг американцем Шоном Стриклендом.

«Если сейчас поставить бой Стрикленд – Магомедов, я бы поставил на Шарабутдина. Я даже знаю, как он его может победить. Он может просто отпинать ему ноги и всё, не тратя при этом колоссальных усилий», – сказал Шлеменко в интервью журналисту Александру Лютикову на его YouTube-канале.