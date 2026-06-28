Макгрегор: уделаю Холлоуэя снова, как и в первом бою. Макс будет сожалеть о произошедшем

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор поделился мыслями насчёт предстоящего поединка с экс-обладателем титула UFC в полулёгком весе и пояса BMF американцем Максом Холлоуэем. Их поединок станет главным событием турнира UFC 329 в Лас-Вегасе, США.

«Я полностью восстановился. То, что собираюсь сделать после такой травмы, никогда раньше не видели в этом виде спорта. Макс — мой ребёнок. Когда впервые бились, я его уделал. И теперь сделаю это снова. Макс будет сожалеть о том, что произойдёт. Заберу всё, не проявив пощады», — приводит слова Макгрегора аккаунт MMA Pros Pick в социальной сети Х.