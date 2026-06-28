Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макгрегор: уделаю Холлоуэя снова, как и в первом бою. Макс будет сожалеть о произошедшем

Макгрегор: уделаю Холлоуэя снова, как и в первом бою. Макс будет сожалеть о произошедшем
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор поделился мыслями насчёт предстоящего поединка с экс-обладателем титула UFC в полулёгком весе и пояса BMF американцем Максом Холлоуэем. Их поединок станет главным событием турнира UFC 329 в Лас-Вегасе, США.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Я полностью восстановился. То, что собираюсь сделать после такой травмы, никогда раньше не видели в этом виде спорта. Макс — мой ребёнок. Когда впервые бились, я его уделал. И теперь сделаю это снова. Макс будет сожалеть о том, что произойдёт. Заберу всё, не проявив пощады», — приводит слова Макгрегора аккаунт MMA Pros Pick в социальной сети Х.

Материалы по теме
UFC 329: Макгрегор наконец-то возвращается! Ирландец проведёт реванш с Холлоуэем. LIVE
Live
UFC 329: Макгрегор наконец-то возвращается! Ирландец проведёт реванш с Холлоуэем. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android