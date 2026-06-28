«С удовольствием бы ударил его по лицу». Гейджи сообщил, что готов подраться с Макгрегором

37-летний новоиспечённый чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи сообщил, что готов провести поединок с бывшим обладателем титула UFC в категории до 66 кг и до 70 кг ирландцем Конором Макгрегором.

«Как я уже сотни раз публично заявлял, с удовольствием бы ударил Конора Макгрегора по лицу. Я в восторге от боя Конора с Максом Холлоуэем. Рад присутствовать на этом поединке и посмотреть его», — приводит слова Гейджи портал Sportskeeda.

Макгрегор проведёт следующий бой с бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе и экс-обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем. Их поединок станет главным событием турнира UFC 329, который состоится 12 июля в Лас-Вегасе, США.