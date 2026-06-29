Махачев раскрыл, за счёт чего пользуется большой поддержкой в России

34-летний действующий обладатель титула UFC в весовой категории до 77 кг россиянин Ислам Махачев заявил, что его команда придерживается строгого образа жизни и именно это приносит им большую поддержку в России.

«Мы никогда не ходим на вечеринки, не курим, не пьём и не делаем плохих вещей. Именно поэтому у нас большая поддержка в нашей стране», — приводит слова Махачева Red Corner MMA в социальной сети Х.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.