Хабиб Нурмагомедов станет гостем нового выпуска подкаста Фёдора Смолова

37-летний прославленный российский боец, член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что принял участие в записи подкаста с бывшим нападающим сборной России по футболу и чемпионом России в составе «Краснодара» Фёдором Смоловым.

«Сегодня поговорили о многом. Сказали, что выйдет подкаст 14 июля. Посмотрим, на каком уровне у них пунктуальность)))», — написал Нурмагомедов в своём телеграм-канале.

Хабиб Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 поединков, одержав в них 29 побед. 13 из его побед были одержаны в UFC. Свой последний бой Хабиб провёл в 2020 году, победив американца Джастина Гейджи.