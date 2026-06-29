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Дана Уайт выразил обеспокоенность потерей Флойдом Мейвезером $ 175 млн

Дана Уайт выразил обеспокоенность потерей Флойдом Мейвезером $ 175 млн
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Президент UFC Дана Уайт выразил обеспокоенность финансовыми проблемами легендарного американского боксёра Флойда Мейвезера-младшего, который, по данным СМИ, потерял около $170 млн. Уайт заявил, что готов помочь своему давнему спортсмену, если тот обратится за поддержкой.

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Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Я говорил с ним об этом. Когда кто-то работает так усердно, как он, накапливает такое состояние, а затем теряет его или у него крадут, это ужасно. Кто знает, всё возможно, может быть, мы сможем что-то для него придумать», — приводит слова Уайта Freak MMA в социальной сети Х.

Напомним, по данным TMZ, Флойд Мейвезер подал иск, в котором утверждает, что стал жертвой многолетней мошеннической схемы, организованной его бывшим доверенным лицом Джоном Рехницем и другими соучастниками. Сумма ущерба оценивается в $ 175 млн.

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